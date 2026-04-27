Fernanda Benvenuto in Fogolin

Ne danno il triste annuncio il marito Albano,
le figlie, il genero, le sorelle, il cognato ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 24 aprile 2026
__________
I funerali avranno luogo martedì 28 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
Lunedì 27 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Fernanda.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI ma opere di bene.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it