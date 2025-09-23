20.7 C
Pordenone
martedì , 23 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

FILIBERTO FABIAN

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 85

si è spento, circondato dall’affetto della moglie Marilena,

dei figli Mauro, Stefano e Lorenzo, dei nipoti,

della sorella e di tutte le persone che gli hanno voluto bene

come marito, padre, nonno, fratello, zio e amico.

 

Il suo cammino continua ora nella memoria e nel cuore

di tutti coloro che lo hanno amato.

 

La famiglia ringrazia tutti coloro che vorranno unirsi all’ultimo saluto

a Filiberto, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Cordenons mercoledì 24 settembre alle ore 15.30.

 

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 23 settembre

alle ore 19.15, nella Chiesa stessa.

 

Dopo le esequie funebri la cara salma

verrà inumata nel cimitero di Cordenons.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Filiberto Fabian       .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.