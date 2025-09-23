FILIBERTO FABIAN

di anni 85
si è spento, circondato dall’affetto della moglie Marilena,
dei figli Mauro, Stefano e Lorenzo, dei nipoti,
della sorella e di tutte le persone che gli hanno voluto bene
come marito, padre, nonno, fratello, zio e amico.
Il suo cammino continua ora nella memoria e nel cuore
di tutti coloro che lo hanno amato.
La famiglia ringrazia tutti coloro che vorranno unirsi all’ultimo saluto
a Filiberto, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Cordenons mercoledì 24 settembre alle ore 15.30.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 23 settembre
alle ore 19.15, nella Chiesa stessa.
Dopo le esequie funebri la cara salma
verrà inumata nel cimitero di Cordenons.
