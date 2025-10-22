Fortunato Flumian

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana,
le figlie Samanta ed Eleonora con Grant,
le nipoti Sofia, Elena, Emma e Giorgia,
la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Lo ricorderemo e pregheremo per lui
durante la S. Messa di giovedì 23 ottobre alle ore 18.00
nella chiesa parrocchiale di Bannia.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
