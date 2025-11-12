Francesco Rizzotto

di anni 95
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Sabrina e Gianni,
il genero Davide, la nuora Dina,
i nipoti Sara, Claudia, Mattia e Diego, i pronipoti ed i parenti tutti.
Sesto al Reghena, 11 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo venerdì 14 c.m. alle ore 15.00
nell’Abbazia di Sesto al Reghena ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Vigonovo di Fontanafredda.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
