Franco Marzin

di anni 84
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Patrizio ed Emmanuel,
le nuore Brigitte e Sandrine, i nipoti Emeline, Leo, Matteo e Sofia,
l’ex moglie Jacqueline, il fratello Renzo, la sorella Mariassunta,
il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Ramuscello di Sesto al Reghena, 16 settembre 2025
__________
Sabato 20 c.m. alle ore 15.00 in chiesa a Ramuscello,
sarà celebrata una S. Messa in suffragio del caro Franco.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
