Fulvio Tesolin

di anni 68
_____________
Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, i figli Marta e Marco,
la sorella Miriam, gli amici ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 27 agosto 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 30 c.m. alle ore 15.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Venerdì 29 c.m. alle ore 19.15 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Fulvio.
__________
Riconoscenti si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale
dell’Hospice di San Vito per l’assistenza prestata.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute
all’Hospice “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it