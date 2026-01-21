di anni 85
Ne danno il triste annuncio: la moglie Ida, il figlio Stefano con Monica,
il nipote Nicholas con Jessica, il fratello, le sorelle uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Mercoledì 21 Gennaio alle ore 10:30
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Martedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora,
quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Geremia Rino .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo