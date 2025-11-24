Giacomo Cristofoli (Jacu)

di anni 87
__________
Ne danno il triste annuncio le sorelle Maria, Elena e Gianna,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni di Casarsa della Delizia, 22 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 26 c.m. alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, giungendo
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 25 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a San Giovanni
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Giacomo.
Sarà possibile visitare la cara salma martedì 25 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
e mercoledì 26 dalle ore 9.30, presso le celle mortuarie dell’Ospedale di San Vito.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto B”
della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it