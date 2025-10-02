di anni 72
Ne danno il triste annuncio il fratello Emanuele,
la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 4 ottobre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Giancarlo giungerà dall’ospedale civile di Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Venerdì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giancarlo Marco Biasibetti .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo