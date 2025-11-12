di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Rita,
i figli Roberto e Aurora, il genero Cristian,
i nipoti Luca e Davide, il fratello Luciano e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 14 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale del Cristo Re a Villanova
ove il caro Gino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
Giovedì alle ore 19.15 in chiesa si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gino Loisotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo