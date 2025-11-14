11.1 C
Pordenone
venerdì , 14 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Giorgio Paccagnella

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 84

__________

Ne danno il triste annuncio la moglie Bianca,

i figli Simone e Alessia, la sorella Linda ed i parenti tutti.

Cordovado, 13 novembre 2025

__________

I funerali avranno luogo sabato 15 c.m. alle ore 15.00

nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Prodolone di San Vito al Tagliamento.

Venerdì 14 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Giorgio.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a Lucia e Vu per esserci sempre vicini

nell’assistere e sostenere tutti noi.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Ultimi articoli

Necrologi

Pietro Fregonese

Flavio -
Necrologi

Gian Antonio Fasan

Flavio -
Necrologi

Comm. Antonio Fregolent

Flavio -
Necrologi

Sergio Innocente

Flavio -

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.