Giosuè Meret

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rita, le figlie Francesca con Stefano e Federica con Maurizio, i nipoti Anna, Edoardo e Federico, gli amici e i parenti tutti.

L’ultimo saluto a Giosuè avrà luogo martedì 29 marzo alle ore 16,30 presso la Sala del Commiato della Prosdocimo Funeral Home in vial Turco, 2 a Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

NON FIORI, MA EVENTUALI OFFERTE PER LA RICERCA PER IL CRO DI AVIANO.

Un ringraziamento particolare a Viola, Nebi, Alberto e Laura per le amorevoli cure prestate.

