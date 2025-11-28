Giovanni Battista Redigonda

di anni 69
Lo ricordano la figlia Martina con Alessandra,
Laureen con Giovanni, i cugini, i parenti, gli amici tutti e Lapo.
Sesto al Reghena, 27 novembre 2025
I funerali avranno luogo sabato 29 c.m. alle ore 14.30
nell’Abbazia di Sesto al Reghena,
giungendo dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero urbano di Pordenone.
Venerdì 28 c.m. alle ore 18.00 in Abbazia
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Giovanni Battista.
Sarà possibile visitare la cara salma sabato dalle ore 9.30,
presso le celle mortuarie dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it