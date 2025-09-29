Giovanni Piva

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria,
i figli Stefano, Luca e Paolo, le nuore,
i nipoti e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 1 ottobre alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario sarà recitato martedì 30 settembre alle ore 19.00
in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma opere di bene.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
