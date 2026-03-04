Giuliano Polato

di anni 85
__________
Ne danno il triste annuncio la compagna Nives,
Filippo, Luana, Catia, Giacomo e Rachele.
San Vito al Tagliamento, 2 marzo 2026
__________
I funerali avranno luogo sabato 7 c.m. alle ore 10.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
