Giuseppe Cicuto

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria,
i figli Annalisa con Ivano, Roberta con Gianni e Attilio con Francesca,
i nipoti Giorgia, Francesco, Giada e Marco, il fratello, la sorella,
il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 13 ottobre 2025
I funerali avranno luogo mercoledì 15 c.m. alle ore 15.30
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 14 c.m. alle ore 19.30 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Giuseppe.
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alle dottoresse Valentina Bernardis
e Michele Moretti e a tutto il personale del reparto di Medicina
dell’Ospedale di San Vito per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it