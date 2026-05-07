di anni
Ne danno il triste annuncio i figli Patrizia, Paola e Gianni,
i generi Eugenio e Gerardo, la nuora Erica,
le nipoti Sara, Giulia, Samantha, Veronica, Gaia e Jessica,
la pronipote Lucrezia, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 8 maggio
alle ore 15.30 nel Duomo San Giorgio di Porcia,
ove il caro Giuseppe giungerà dall’abitazione di via Rio Bujon, 30.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione;
le ceneri di Giuseppe riposeranno insieme alla moglie Rosina.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla Parrocchia di Porcia.
Giovedì alle ore 19.00 si reciterà il Santo Rosario in Duomo.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giuseppe De Giusti Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo