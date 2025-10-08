Graziella Prates in Moret

di anni 70
Lo annunciano il marito Pietro, i figli Mauro e Monica,
il genero Marco, i nipoti Alessio e Mattia,
i fratelli Mario ed Elvi, la sorella Marisa,
le cognate Nadia e Lorenza con le loro famiglie.
I funerali avranno luogo venerdì 10 ottobre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Graziella giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 9 ottobre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Graziella Prates .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo