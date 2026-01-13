Grizon Paolo

di anni 76
Ne danno il triste la sorella e i fratelli,
le cognate, il cognato e tutti i nipoti.
I funerali si svolgeranno giovedì 15 gennaio alle ore 15.00
nella chiesa arcipretale di San Giorgio,
ove il caro Paolo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Mercoledì alle ore 18.00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
