Iadicicco Maria

Ne danno il triste annuncio le figlie Rita ed Eleonora,
il genero Stefano, la nuora Maurizia, i nipoti Rossella, Giorgia, Paolo e Pietro e i pronipoti.
I funerali avranno luogo giovedì 12 febbraio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Castions ove la cara Maria
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Iadicco Maria Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo