Ines Brunetta

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli Rita e Robert,
la nuora Luana, il genero Pietro, i nipoti,
gli adorati pronipoti Sofia, Gioia e Damiano,
le sorelle Adriana e Franca, i nipoti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 27 novembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove la cara Ines giungerà dalla Casa funeraria San Marco
sita in vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 26 c.m.
alle ore 19.15, in chiesa.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla Caritas Parrocchiale.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
