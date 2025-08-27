Iole Laura Mascarin

Ne danno il triste annuncio l’amato marito Luigi, gli adorati figli Anna e Aldo, la cara nuora Silvia, il caro genero Stefano,
i diletti nipoti Isabella, Federico, Matteo e Alessandro, la cara sorella Nella, i parenti tutti e la comunità degli scultori.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 25 Agosto alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo.
La cara Laura giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Laura verrà ricordata in modo particolare durante la S. Messa di Domenica sera aale ore 18.30.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
