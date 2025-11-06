di anni 81
Ne danno il triste annuncio:
i figli Denise, Christian e Loris, la nuora Chiara,
il genero Alessandro, i nipoti, le sorelle e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Sabato 8 Novembre
alle ore 11:00 nella chiesa Parrocchiale di Visinale,
giungendo dall’ospedale civile di Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Italo proseguirà per la cremazione.
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Italo Pagotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo