Ivana Pavan in Mariutti

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito Giorgio,
i figli Yleina con Maurizio e Loris con Martina,
i nipoti Giada, Aurora, Diletta e Rossella.
I funerali saranno celebrati in forma privata.
Chi volesse salutare la cara Ivana potrà farlo venerdì dalle 10.00 alle 12.00
presso la cella mortuaria della casa di riposo Micoli Toscano di Castions.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Ivana Pavan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo