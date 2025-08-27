LAMBERTO DE SANTI

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie Rita,
il figlio Valentino con Aurora, la figlia Roberta con Matteo,
Vittoria e Roberto, Grazia e Riccardo,
il fratello Francesco con Gilberta, la sorella Ida con Mario,
i nipoti De Santi, Cozzarin e parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 23 agosto alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, ove il caro Lamberto
giungerà dalla propria abitazione di via Nazario Sauro, 48.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 22 agosto
alle ore 19.30, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Un ringraziamento particolare al reparto 3^ medica dell’ospedale
civile di Pordenone e alla RSA di Torre di Pordenone
per le amorevoli cure prestate al nostro caro.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
