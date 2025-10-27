di anni 84
Ne danno il triste annuncio la figlia Claudia, il figlio Stefano, la nipote Evelyn
ed i parenti tutti.
Sì potrà dare un saluto a Leonardo Martedì 28 alle ore 15.00 presso la Casa Funeraria
San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Pasiano.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Leonardo Coan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo