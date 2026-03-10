12.7 C
Lia Colautti

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 86

Ne danno il triste annuncio:

i nipoti Daniela, Roberto, Alessandro, Luciana e Paolo,

i pronipoti Francesco, Federico, Daniele e Carlo Maria,

i parenti e gli amici tutti.

 

I funerali si svolgeranno venerdì 13 marzo alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano a Torre,

ove la cara Lia giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Vallenoncello.

 

Giovedì alle ore 19.30 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.

 

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di  Rosalia Colautti .

