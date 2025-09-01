Lodovica Milani in Petris

di anni 79
Ne danno il triste annuncio:
il marito Ruggero, il figlio Ivan, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 4 settembre
alle ore 16.00 nella chiesa arcipretale di Orcenico Superiore
ove la cara Lodovica giungerà dalla Casa funeraria San Marco
sita in vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Orcenico Superiore.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Lodovica Milani .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo