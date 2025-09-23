Luigi Rainaldi Gigi Maresciallo Maggiore

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Luisa,
le figlie Elisena e Annalisa con Andrea, le adorate nipoti Chiara, Stella e Aurora,
il fratello, le sorelle, i parenti tutti e il suo compagno di passeggiate Billy.
I funerali avranno luogo giovedì 25 settembre
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Casarsa della Delizia
ove il caro Luigi giungerà dall’ospedale civile di San Vito al Tagliamento.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Mercoledì alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
