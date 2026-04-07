Maria Dalla Torre ved. Modolo

di anni 90
Ne danno il triste annuncio:
i famigliari e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 8 aprile
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma per desiderio di Maria eventuali offerte saranno devolute
“agli anziani del centro sociale” di Fiume Veneto.
Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Dalla Torre . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo