MARIA DE MARCHI VED. VACCHER

di 91 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Anna e Luigi, la nuora Mary, i nipoti Manuel, Andrea, Valentina con Alessio, Mirco con Mei, i pronipoti Amos e Serena,i fratelli, La sorella, i cognati ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Martedì 31 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola, ove la cara Maria giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.

Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.

Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero di Fagnigola.

Per volontà della cara Maria, non fiori, ma eventuali offerte da devolvere

alla Fondazione Down FVG .