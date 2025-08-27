Maria Perissinotto (Bruna) ved. Azzano

di anni 90
Ne danno il triste annuncio le figlie, i generi, i nipoti, i fratelli, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 22 alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola, ove la cara Bruna giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Fagnigola.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere alla chiesa parrocchiale di Fagnigola.
Un ringraziamento particolare al personale Medico e Infermieristico per l’assistenza domiciliare
e a tutte le persone che le sono state vicino.
