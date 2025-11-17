Maria Teresa Marcon in Valente

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il marito Francesco,
i figli Giuseppe con Elisabetta, Luca, gli adorati nipoti
Francesco, Davide e Chiara, la sorella Claudia con Francesco,
Giulia ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 18 novembre alle ore 11.00,
nella chiesa parrocchiale di San Agostino, ove
la cara Maria Teresa giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 17 novembre
alle ore 19:15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla “Via di Natale.”
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.