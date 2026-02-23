Marisa Mio Bertolo in Del Col

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito Pasquale,
i figli Alberto con Cinzia, Danilo e Mariangela con Dino,
i nipoti Enrico e Davide, i pronipoti e i parenti tutti.
_____________________
I funerali avranno luogo martedì 24 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Praturlone
ove la cara Marisa giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Praturlone.
Eventuali offerte saranno devolute all’Associazione Famigliari ALZHEIMER Pordenone.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Marisa Mio Bertolo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo