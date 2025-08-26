Michele Bragatto

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti,
i fratelli, le sorelle ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 20 agosto alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino,
ove il caro Michele giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Dopo i rito funebre si proseguirà per il cimitero di Torre.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
