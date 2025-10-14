Milena Borile Necrologi 14 Ottobre 2025 Aggiornato: 14 Ottobre 2025 By Flavio FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailPrintTelegram di anni 81 Ne danno il triste annuncio il fratello Bruno, la cognata Gabriella, i nipoti e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno in forma privata. Share FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailPrintTelegram Ultime news Pordenone Presentata a Pordenone “La Scena delle donne – Matrici” Redazione Pordenone - 14 Ottobre 2025 Pordenone Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: le attività di Croce Rossa Redazione Pordenone - 14 Ottobre 2025 EVIDENZA NOSTRA INCHIESTA – Dal possedere al dipendere: quando l’intelligenza artificiale decide se puoi usare quello che hai comprato Enrico Sgariboldi - 14 Ottobre 2025 Pordenone Addio a Silvano Tius, voce gentile della politica pordenonese Redazione Pordenone - 14 Ottobre 2025 Ultimi articoli Necrologi Silvano Tius Flavio - 14 Ottobre 2025 Necrologi Antonietta Fontanel in Cappellina Flavio - 13 Ottobre 2025 Necrologi Giuseppe Cicuto Flavio - 13 Ottobre 2025 Necrologi Pia Battistuzzi ved. Morello Flavio - 13 Ottobre 2025