Moretto Francesca

di anni 59
Ne danno il triste annuncio il marito Enrico,
i figli Moreno e Michele, la sorella, i cognati,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 12 dicembre alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano,
ove la cara Francesca giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Giovedì 11 c.m. alle ore 19:15 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Torre di Pordenone.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Francesca Moretto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo