Morgano Silvio

di anni 69
Ne danno il triste annuncio i figli Melissa, Giovanni e Katia,
la nuora, i generi, i nipoti, le sorelle e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 31 dicembre
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Pescincanna
ove il caro Silvio giungerà dall’ospedale civile di San Vito al Tagliamento.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
