di anni 98

Ne danno il triste annuncio i figli Elio, Sergio e Ornella, le nuore Laura e Nicoletta, il genero Stefano, i nipoti Matteo, Gianfranco, Leonardo, Mattia, Denis e Alex, le cognate ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Martedì 3 Febbraio alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Arcangelo giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.

Sarà recitao il santo rosario Lunedì sera alle ore 18.30 nella chiesa delle Fratte.

Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Muccignat Arcangelo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo