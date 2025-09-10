Nella De Paoli ved. Cadelli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio
i figli Maria Grazia e Paolo, la nuora Luana, il genero Rolando,
i nipoti Denis, Desiree ed Evan,
i parenti tutti ed Elena
I funerali avranno luogo giovedì 11 settembre alle ore 15.30
nella Chiesa Parrocchiale di Roveredo in Piano,
ove la cara Nella giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 18.30 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
