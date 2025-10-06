Nicolò Fantin (Pippo)

di anni 84
Ne danno il triste annuncio:
i figli Massimo e Raffaella, le nipoti Aurora, Erika e Giulia,
i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, Giancarla e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 7 ottobre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Pippo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Lunedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Nicolò Fantin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo