Novelli Ferdinando

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Lidiana,
il figlio Piercarlo, il nipote Filippo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 10 dicembre alle ore 15.30
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Ferdinando giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
