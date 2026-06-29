di anni 68
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, i figli Mattia con Michela, Luca con Francesca, i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti, gli amici ed i pareti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 1° Luglio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Novellino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Novellino Giacomo Pretto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo