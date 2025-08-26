Onorina Pitton

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il fratello Silvano,
la sorella Maria, la cognata, i nipoti,
i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 19 agosto alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo,
ove la cara Onorina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 18 agosto
alle ore 19.30, in cripta.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
