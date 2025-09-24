Paola Innocenti in Mazzilli

di anni 81
Ne danno l’annuncio:
il marito, i figli, la nuora, il genero e i nipoti.
I funerali si svolgeranno Venerdì 26 Settembre
alle ore 15:30 nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia, la cara Paola, proseguirà per la cremazione.
Giovedì sera alle ore 19:30 in chiesa verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti si uniranno alla cerimonia.
