Paolo Cappellina

di anni 94
__________
Ne danno il triste annuncio la figlia Liliana, il genero Flavio,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 2 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo lunedì 5 c.m. alle ore 14.30
nel Santuario di Madonna di Rosa.
La cara salma giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Domenica 4 c.m. alle ore 19.00 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Paolo.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it