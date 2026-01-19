Pasut Anna Maria ved. Perin

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la figlia Mary,
i nipoti Gabriella, Maria Antonietta e Giacinto,
i cognati ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 19 gennaio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Anna Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato domenica 18 gennaio
alle ore 19.30, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
