Pia Battistuzzi ved. Morello

Ne danno il triste annuncio:
la figlia Adriana, i nipoti, i pronipoti,
le sorelle, il cognato, la cognata e i parenti tutti.
I funerali si terranno martedì 14 ottobre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Ovoledo
ove la cara Pia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Lunedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Un sincero ringraziamento al dottor Fiorentin Mauro e a tutti gli assistenti domiciliari
Daniela, Andrea, Paola, Isabella, Corrado, Sara e Antonella per le amorevoli cure prestate alla cara Pia.