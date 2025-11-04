Pia Hubscher ved. Bertolo

Ne danno il triste annuncio la figlia Nadia con Attilio, le nipoti Giada con Simone e Gaia con Pietro,
la sorella, il fratello, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Giovedì 6 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Pia giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
