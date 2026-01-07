Pianta Orfeo

di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Giuseppina, il figlio Massimiliano con Rachele e Annalisa,
le sorelle, il cognato, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 7 gennaio
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Domanins
ove il caro Orfeo giungerà dall’Ospedale civile di Spilimbergo.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Domanins.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
alle missioni di padre Aldo Babuin in Guatemala.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Orfeo Pianta .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo